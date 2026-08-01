Getty Images

Djed Spende è il primo nome sulla lista dell’Inter per la fascia destra, per il dopo Denzel Dumfries. Un profilo indicato da Cristian Chivu in persona, ma non è certo che arriverà secondo l’edizione online di Repubblica.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

“Per Chivu è Spence l’erede dell’olandese, ma si cerca ancora un’intesa con il club londinese, che pretende 40 milioni.

Non va esclusa la soluzione sostenibile, che l’Inter ha già in casa. Diouf ha convinto Chivu, ma il tecnico non è ancora sazio di acquisti: «Stones alza il livello, ma c’è sempre bisogno di giocatori che ti fanno fare il salto di qualità»”, si legge.

Qui le pagelle di Manchester City-Inter di fcinter1908.it