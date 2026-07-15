GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto durante il podcast del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano, ha parlato così delle limitazioni dell'Inter sul mercato: "Non è che l'Inter non ha soldi, siamo in una fase di inflazione come campionato.

Abbiamo quasi il doppio dei ricavi di qualche anno fa ma le spese sono moltiplicate in modo esponenziale. Ma poi non siamo più competitivi: il caso Palestra lo insegna, il possibile caso Curtis Jones lo insegna. Io non do colpe ad Ausilio, non ne posso dare: lui dipende da Oaktree, Oaktree ti pone un blocco e ti dice "oltre i 25 non vai" e con 25 cosa compri?

Chi è che ha soldi in questo momento? Non è essere contro l'Inter. Ausilio ha fatto un grande lavoro sui parametri zero, ha lavorato sulla stabilità: nel momento in cui i ricavi sono aumentati e hai capacità di spesa superiore, hai i blocchi".