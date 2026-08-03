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Cristian Chivu lo ha ribadito senza mezzi termini: alla sua Inter manca un esterno, e si aspetta che la dirigenza sappia colmare quanto prima questa lacuna. Sfumati, per motivi diversi, prima Palestra e poi Khalaili, i vertici nerazzurri stanno ancora cercando un elemento che soddisfi tutti i parametri, tecnici ed economici.

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Così scrive Libero: "Chivu è stato chiaro: «Abbiamo tre esterni e mezzo, se fate i conti risulta anche a voi che ne manca uno». Quel "mezzo" non è Diouf, che è già considerato uno dei tre esterni e quindi è la conferma che l'esperimento è già stato approvato, bensì Carlos Augusto che il tecnico nerazzurro «preferisce terzo di difesa». A ragione: le prestazioni del brasiliano nei tre dietro quando sostituisce Bastoni sono di gran lunga migliori rispetto a quando gioca esterno al posto di Dimarco, quindi l'idea è sfruttarlo lì. La difesa, dunque, è a posto, a meno che non esca Pavard, comunque non una priorità. Idem per il centrocampo dove Curtis Jones (25) è "il di più", il "di meglio" rispetto a Frattesi per caratteristiche e spessore tecnico.

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Ma è sull'esterno che ne serve uno e non si può derogare. Serve uno a destra perché Chivu ha lasciato intendere di vedere Luis Henrique più a suo agio a sinistra. Quindi risalgono nomi già noti come Diaby, 27enne francese mancino (simil-Diouf) che però dovrebbe rinunciare al super ingaggio all'Al-Ittihad; Kayode (22) ex Fiorentina che il Brentford valuta oltre 30 milioni; Ndoye (25) ex Bologna che potrebbe voler salutare il Nottingham, ma Ausilio è alla ricerca di uno che lo convinca al 100% e può darsi venga fuori nei saldi di fine agosto".