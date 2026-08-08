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Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha fatto capire di attendere rinforzi per completare l'organico della squadra. Soprattuto per il ruolo di esterno destro:

"Non vuole nascondersi, il tecnico, che attende buone nuove da Marotta, Ausilio e Baccin. Non ne giungeranno dal fronte Romero, il che rende più probabile la permanenza di Pavard", scrive il Giorno.

"L'esterno, invece, arriverà. Potrebbe essere Diaby qualora l'Al-Ittihad dovesse accettare contropartite tecniche e il giocatore di ridursi pesantemente l'ingaggio da 15 milioni netti a stagione. E ci sarebbe sempre Curtis Jones, chiesto dal tecnico per il centrocampo. Potrà arrivare solo dopo aver ceduto Asllani, Frattesi e Massolin (quest'ultimo in prestito)", aggiunge il quotidiano.