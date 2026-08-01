"L'Inter è sempre più convinta di poter ingaggiare Curtis Jones, con il centrocampista pronto a spingere per il trasferimento, mentre il Liverpool ha reagito alla recente lite tra il giocatore e Dominik Szoboszlai. Il club nerazzurro ha fatto diversi tentativi per il centrocampista a partire da gennaio e ha mantenuto contatti regolari per tutta l'estate anche se ci sono state delle offerte respinte dal Liverpool". Così Team Talk parla del centrocampista che piace tantissimo ai nerazzurri.

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Secondo il sito, l'ultima offerta respinta dal club inglese è quella dell'Inter fatta a inizio mercato di 25 mln (il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2027.ndr) "con il club italiano che inizialmente aveva insistito sul fatto che non avrebbe aumentato la propria offerta per un giocatore che va in scadenza di contratto tra 12 mesi. Ma nonostante questo la situazione è in evoluzione", ha scritto il sito.

"Fonti interne ci hanno riferito che gli intermediari che lavorano all'accordo hanno mantenuto vivi i colloqui e stanno ora cercando di strutturare una nuova offerta del valore di circa 30 milioni di euro nel tentativo di sbloccare la situazione. Il Liverpool ha sempre valutato Jones intorno ai 35 milioni di euro, ritenendo che questa cifra rappresenti un ottimo valore nell'attuale mercato della Premier League. Tuttavia, secondo quanto appreso da TEAMtalk, cresce la fiducia nella possibilità che i Reds possano ammorbidire la propria posizione se le trattative continueranno a procedere nella giusta direzione", ha spiegato lo stesso articolo.

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Il tecnico del Liverpool, Andoni Iraola, vorrebbe trattenere il giocatore ma Jones sembra aperto ad un trasferimento a Milano e per questo non sono in programma contatti per il rinnovo del su contratto e questo aumenta le possibilità che si separi dal Liverpool in estate. E dopo l'ultima amichevole il destino del calciatore sembra sempre più lontano dai Reds.

(Fonte: Team Talk)