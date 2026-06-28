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Sky – Inter, un’altra trattativa è partita: primo incontro venerdì per…

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L'aggiornamento dagli studi di Sky Sport sull'altro fronte che vede impegnata la dirigenza nerazzurra in queste settimane
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Il mercato dell'Inter vive di varie sfumature. Possibili acquisti, cessioni, ma anche rinnovi di contratto. Come quello che i nerazzurri puntano a formalizzare tra non molto, considerando l'importanza del giocatore per il progetto. Si tratta del fascicolo che porta il nome di Pio Esposito, reduce dalla prima stagione in Serie A chiusa con numeri importanti. Tanto da portare i Campioni d'Italia a sedersi al tavolo per rivedere le condizioni di un contratto che avrebbe un orizzonte comunque molto lungo.

Inter Esposito Italia

L'attaccante classe 2005 ha rinnovato pochi mesi fa fino al 2030 a poco più di un milione di euro di ingaggio. L'Inter però vuole gratificarlo ancora di più. La conferma arriva dagli studi di Sky Sport: "C'è stato un primo incontro venerdì tra la dirigenza e il procuratore di Esposito. Il contratto del ragazzo è già fino al 2030, ma la volontà dell'Inter è rinnovare comunque per evitare che big d'Europa possano piombare su di lui. Ci saranno altri appuntamenti, l'idea è chiara", l'aggiornamento dagli studi dell'emittente satellitare.

 

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