L'attaccante classe 2005 ha rinnovato pochi mesi fa fino al 2030 a poco più di un milione di euro di ingaggio. L'Inter però vuole gratificarlo ancora di più. La conferma arriva dagli studi di Sky Sport: "C'è stato un primo incontro venerdì tra la dirigenza e il procuratore di Esposito. Il contratto del ragazzo è già fino al 2030, ma la volontà dell'Inter è rinnovare comunque per evitare che big d'Europa possano piombare su di lui. Ci saranno altri appuntamenti, l'idea è chiara", l'aggiornamento dagli studi dell'emittente satellitare.