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calciomercato
Sky – Inter, un’altra trattativa è partita: primo incontro venerdì per…
Il mercato dell'Inter vive di varie sfumature. Possibili acquisti, cessioni, ma anche rinnovi di contratto. Come quello che i nerazzurri puntano a formalizzare tra non molto, considerando l'importanza del giocatore per il progetto. Si tratta del fascicolo che porta il nome di Pio Esposito, reduce dalla prima stagione in Serie A chiusa con numeri importanti. Tanto da portare i Campioni d'Italia a sedersi al tavolo per rivedere le condizioni di un contratto che avrebbe un orizzonte comunque molto lungo.
L'attaccante classe 2005 ha rinnovato pochi mesi fa fino al 2030 a poco più di un milione di euro di ingaggio. L'Inter però vuole gratificarlo ancora di più. La conferma arriva dagli studi di Sky Sport: "C'è stato un primo incontro venerdì tra la dirigenza e il procuratore di Esposito. Il contratto del ragazzo è già fino al 2030, ma la volontà dell'Inter è rinnovare comunque per evitare che big d'Europa possano piombare su di lui. Ci saranno altri appuntamenti, l'idea è chiara", l'aggiornamento dagli studi dell'emittente satellitare.
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