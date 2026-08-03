L’Inter ci riprova seriamente per Moussa Diaby: riallacciati i contatti per il giocatore, ecco il vero ostacolo da superare per Sky.
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L’Inter ci riprova seriamente per Moussa Diaby. Dopo il tentativo dello scorso mercato invernale, il nome è tornato d’attualità per rinforzare la rosa di Cristian Chivu verso la stagione 2026/27.
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Tentativo serio del club nerazzurro: nelle scorse ore sono stati riallacciati i contatti tra le parti. C’è un grande e vero ostacolo da superare per Sky per portare a Milano l’esterno classe 1999.
Diaby percepisce infatti uno stipendio altissimo in Arabia Saudita, che i nerazzurri non riuscirebbero a garantire. Per questo, se la squadra di Chivu decidesse di affondare il colpo, dovrebbe prima trovare un accordo con l'Al Ittihad anche sull'ingaggio, così da facilitare la cessione. E proprio l'ingaggio del giocatore è il vero ostacolo in questa trattativa.
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