I tifosi nerazzurri hanno scelto di premiare la rete segnata dall'attaccante francese contro la Fiorentina
VIDEO FCIN1908 / Come sta Thuram? Un cenno con la testa fa ben sperare l'Inter
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Una rete pesantissima, decisiva, arrivata nel primo minuto di recupero di una sfida che sembra stregata e che si è trasformata in un incredibile tripudio di gioia. Una rete in cui ci sono tutte le qualità di Marcus Thuram: forza fisica e velocità, tecnica nello stretto, capacità di inquadrare la porta e di calciare indifferentemente con entrambi i piedi, voglia di vincere.
Una rete voluta a ogni costo, costruita da una giocata inesorabile di Tikus, che dopo 90 minuti di lotta ha avuto ancora la forza di scattare in profondità, controllare il pallone e arrivare al limite dell'area sul lato destro. Da lì si è accentrato, ha scambiato nello stretto con Diouf, e dopo aver ricevuto l'appoggio di ritorno si è aggiustato il pallone sul sinistro per calciare. Un rasoterra perfetto, in buca d'angolo, a beffare De Gea sul prima palo. Una rete che ha avviato una rimonta impensabile, che ha regalato al San Siro nerazzurro un pomeriggio indimenticabile.
Il gol di Thuram nell'ottava giornata è stato scelto dai tifosi nerazzurri come il migliore del mese di ottobre: Marcus Thuram vince il premio eFootball Goal of the month con la sua rete contro la Fiorentina!
(inter.it)
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