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In casa Inter si pensa anche al futuro e a blindare i giocatori fondamentali della squadra di Chivu. Oltre a Carlos Augusto, ci sarà poi da sedersi al tavolo per i prolungamenti di Dimarco, Thuram e Calhanoglu.

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"Il rinnovo di Marcus Thuram, anche lui in scadenza nel 2028, è assai più facile di quello di Dimarco grazie al caro vecchio assist fiscale. A tempo debito si tratterà per provare a venirsi incontro, ma partendo da un altro diktat americano: i futuri contratti si baseranno sempre di più sul merito, ovvero sulla parte variabile dello stipendio, modulabile con criteri crescenti. Con lauti bonus (a condizioni non impossibili) i numeri saliranno, ma la retribuzione base dovrà essere più contenuta rispetto al passato. A tempo debito varrà per Dimarco e prima ancora per Calha: dopo l’intesa trovata con Carlos Augusto fino al 2031, saranno gli uomini del turco a dover parlare di rinnovo", rivela La Gazzetta dello Sport.