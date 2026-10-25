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Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Fiorentina:

"L'Inter ha giocato meglio oggi rispetto al match con lo Shakhtar ma non è stata una grande Inter, semmai una pazza Inter che recupera ancora una volta e offre qualche momento di gloria a giocatori inattesi come il giovane Lavelli che comunque contribuisce nei minuti in cui c'è stato l'assedio finale. Sono stati importanti anche i cambi, c'è stato anche da segnalare la prima di Provedel che non poteva fare niente sul tiro di Jimenez, qualsiasi portiere sarebbe rimasto sorpreso. L'Inter ha vinto meritatamente, complessivamente è stato De Gea che ha fatto tre grandi parate soprattutto su Thuram"

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"Thuram è un giocatore importante, fondamentale, il protagonista di una domenica da ricordare e raccontare. Thuram ha fatto il Lautaro. L'Inter è dipendente da Lautaro e quando Lautaro non c'è, c'è bisogno di uno come Thuram visto che Pio Esposito e Bonny non sono ancora così determinanti.

Rigore non dato? I social si erano già infiammati, anche stavolta come con Darmian do ragione all'arbitro. Do una spiegazione, se non è quella giusta poi ognuno si tenga la propria opinione. Secondo me la valutazione che fa l'arbitro è che Thuram corre e nella corsa è Thuram che va ad impattare sulla gamba di Viery. So di essere in assoluta minoranza ma è questa la ragione per la quale l'arbitro non ha dato rigore a Thuram. Non è uno sgambetto, non è un'entrata, non è un fallo, è un contatto tra la corsa di Thuram e la posizione statica del difensore. Invece è netto il rigore di Valdepenas, la Fiorentina protesta ma la trattenuta è evidentissima. Thuram non commette alcun fallo, si tengono entrambi ma il fallo è di Valdepenas"