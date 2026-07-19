Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Oltre all'esterno e alla difesa, l'Inter vorrebbe inserire un profilo differente anche a centrocampo. Il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, continua a essere il primo nome sul taccuino della dirigenza nerazzurra per la mediana.

Getty Images

Come sottolinea il Corriere dello Sport, "A centrocampo il desiderio è uno solo e si chiama Jones. La prima condizione e che là in mezzo esca qualcuno. La seconda è che ci sia la possibilità di accontentare il Liverpool, che, finora, non si è mosso dalla richiesta di 40 milioni. Significa che dipenderà anche da quanto verrà speso per fasce e difesa…".