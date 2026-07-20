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L'Inter guarda in Inghilterra per rinforzare la rosa di Chivu e non solo per la fascia con l'obiettivo Spence. Nel mirino dei nerazzurri c'è anche John Stones, difensore svincolatosi dal Manchester City.

Getty

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, "A proposito di nazionale inglese il difensore John Stones, roccioso di nome e di fatto, è stato proposto all’Inter nelle scorse settimane dopo la fine della lunga avventura con il Manchester City. A Chivu un centrale difensivo forte ed esperto serve, a prescindere dal futuro di Benjamin Pavard che per il momento fa parte dell’organico. Se gli investimenti negli altri ruoli dovessero superare il budget di Oaktree, Stones potrebbe diventare un’operazione conveniente a parametro zero: ha giocato un Mondiale da titolare allontanando i sospetti di un decadimento fisico".