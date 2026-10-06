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C'è un nome nuovo sulla lista della dirigenza dell'Inter: è quello di Lucas Esquivel. Secondo Fussball News, ci sarebbero anche i nerazzurri sulle tracce di questo esterno mancino classe 2001 che si sta mettendo in mostra in Brasile con la maglia dell'Athletico Paranaense.

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Argentino, molto dotato in fase offensiva, nella stagione in corso ha già totalizzato tre gol e cinque assist in 23 partite. Prestazioni che avrebbero attirato l'attenzione Eintracht Francoforte, Stoccarda, Lazio e alcuni club inglesi. Sotto contratto fino al 30 giugno 2029, possiede anche la cittadinanza italiana, il che lo rende molto appetibile per il mercato europeo. Il River Plate si è già fatto avanti offrendo 5 milioni di dollari per l'80% del suo cartellino, ma l'Athletico Paranaense ha riufiutato: i brasiliani puntano ad ottenere una cifra tra i 15 e i 20 milioni.