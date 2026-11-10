Tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra c'è il giovane difensore del Rosario Central
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Nonostante la stagione sia iniziata da pochi mesi, l'Inter continua a guardare con attenzione al mercato. Tra i profili finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra c'è anche Ignacio Ovando, difensore argentino classe 2007 di proprietà del Rosario Central.
Come riporta il giornalista di Sport Italia, Gianluigi Longari, c’è anche il club nerazzurro tra le squadre che apprezzano il difensore argentino, pur non avendolo tra le piste prioritarie al momento. È una situazione da tenere d'occhio, anche perché l'Inter la prossima stagione dovrà mettere mano alla difesa.
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