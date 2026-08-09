L’Inter si inserisce prepotentemente nella corsa a Roberto Scaglione. Il club nerazzurro è fortemente interessate al talento classe 2010 del Genoa.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta Regionale e conferma Sportitalia, il club nerazzurro ha presentato un’offerta da un milione di euro per il trequartista del Grifone, che nella passata stagione ha totalizzato 22 presenze e 6 gol nel campionato Under 17 e raccolto 4 presenze in Primavera 1.

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Sulle tracce di Scaglione - trequartista mancino nel settore giovanile del Genoa da quando ha 10 anni e nel giro delle Nazionali giovanili italiane - ci sono club di mezza Europa, ma solamente l’Inter e il Borussia Dortmund si sono mosse concretamente per arrivare a lui.

Il nome di Scaglione era già finito alla ribalta quando Patrick Vieira aveva convocato per una partita di Serie A contro l'Atalanta quasi un anno fa, rendendolo il più giovane di sempre, fra i rossoblù, ad essere mai finito in panchina in una partita della massima categoria italiana.