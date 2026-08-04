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L'Inter continua a cercare un esterno che possa raccogliere l'eredità di Dumfries. Tra i tanti nomi valutati in questi mesi c'è anche quello di Michael Kayode, classe 2004 del Brentford.

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Il giocatore è anche stato proposto ai nerazzurri, come scrive Tuttosport: "Nel frattempo è stato offerto Michael Kayode. L'ex Fiorentina, oggi al Brentford, costa una quarantina di milioni. Ha età e fisicità giusta per imporsi con la maglia dell'Inter, ma le sue caratteristiche, non particolarmente offensive – ha segnato un gol e fornito due assist nelle 44 presenze, in tutte le competizioni, nella scorsa stagione – non lo rendono, per ovvi motivi, un nuovo possibile piano A dei nerazzurri".