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CdS – Inter-Palestra, spunta una novità nell’affare: club orientati a…
Marco Palestra è sempre più vicino all'Inter. Per il calciatore dell'Atalanta prosegue la trattativa, arrivata ormai alla volata finale. Lo conferma anche il Corriere dello Sport di oggi:
"Le tessere del mosaico stanno andando tutte verso i rispettivi posti, spingendo sempre di più Marco Palestra in direzione Inter. Ieri non solo c’è stato un primo incontro a Roma tra presidenti, Marotta e Percassi su sponda atalantina, ma intanto a Milano è arrivato anche Alessandro Lucci, l’agente del calciatore con cui c’è già una base d’intesa per il quinquennale messo sul tavolo dal club interista. Bonus inclusi, l’ingaggio dovrebbe avvicinarsi ai 3 milioni all’anno".
Emerge invece una novità sull'accordo. Spiega infatti il quotidiano: "Le due società invece stanno sbrogliando gli ultimi nodi per arrivare alla fumata bianca, partendo dall'offerta interista con una quota fissa da 45 milioni più bonus per toccare l’agognata quota 50 richiesta fin dall’inizio dalla Dea.
E, chissà, per provare a superarla lievemente con un ultimissimo sforzo finale. Gli ultimi dettagli riguardano l’entità dei premi e la possibilità di raggiungimento mentre negli ultimi giorni ha perso quota la percentuale di rivendita, che però entrambi i club sembrano orientati a non mettere in conto rispetto a quanto era trapelato. I bonus dovrebbero essere modulati su una componente più facile da raggiungere e un’altra legata ai successi della squadra nella prossima stagione.
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