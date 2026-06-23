"Le tessere del mosaico stanno andando tutte verso i rispettivi posti, spingendo sempre di più Marco Palestra in direzione Inter. Ieri non solo c’è stato un primo incontro a Roma tra presidenti, Marotta e Percassi su sponda atalantina, ma intanto a Milano è arrivato anche Alessandro Lucci, l’agente del calciatore con cui c’è già una base d’intesa per il quinquennale messo sul tavolo dal club interista. Bonus inclusi, l’ingaggio dovrebbe avvicinarsi ai 3 milioni all’anno".

E, chissà, per provare a superarla lievemente con un ultimissimo sforzo finale. Gli ultimi dettagli riguardano l’entità dei premi e la possibilità di raggiungimento mentre negli ultimi giorni ha perso quota la percentuale di rivendita, che però entrambi i club sembrano orientati a non mettere in conto rispetto a quanto era trapelato. I bonus dovrebbero essere modulati su una componente più facile da raggiungere e un’altra legata ai successi della squadra nella prossima stagione.