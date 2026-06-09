L'aggiornamento sull'esterno dell'Atalanta che tanto piace ai Campioni d'Italia ma dal costo elevatissimo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 12:16)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gran parte delle riflessioni in casa Inter ruotano intorno a Marco Palestra. E' l'oggetto del desiderio di Chivu e dei tifosi, ma dal costo sul cartellino quasi esagerato. Per questo motivo la trattativa richiede tempo e pazienza. Si legge su TuttoSport oggi:

"Rientrato alla Dea dopo una stagione da protagonista assoluto al Cagliari, è l’uomo individuato ai piani alti di Viale della Liberazione come quello giusto. Atalanta permettendo. La valutazione che il club bergamasco fa del suo talento è infatti molto alta, superiore ai 50 milioni di euro, fino a sfiorare i 60. Cifre che l’Inter non ha finora messo sul piatto, confidando di poter abbassare il prezzo.

A tenerlo alto, le sirene estere: oltre a quelle dalla Premier League - piace a diversi club, compreso il Manchester City, ma finora non si è mosso nessuno -, c’è l’Atletico Madrid, che invece qualche abboccamento concreto l’ha avuto. I nerazzurri milanesi, per ora, hanno sfondato il muro dei 40 milioni, ma non si sono nemmeno avvicinati allo step successivo, comunque non sufficiente.

Marotta, Ausilio e Baccin puntano molto sulla volontà del giocatore, che preferirebbe rimanere in Serie A (se poi dovesse bussare il City di Maresca, chissà) e, nello specifico, raggiungerebbe volentieri a Milano i suoi tanti compagni di Nazionale, da Barella a Dimarco e Pio Esposito. Anche Ademola Lookman, però, aveva la stessa ambizione e il film non è stato a lieto fine, per quanto il successivo affare Nicola Zalewski certifichi gli ottimi rapporti: non bastano, si sa, a chiudere gli affari".