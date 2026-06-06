L’ultimo sforzo per il primo grande colpo. L’Inter continua a lavorare per arrivare a Marco Palestra.
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Palestra dà priorità, l’Inter prepara il rilancio definitivo: Oaktree vuole il primo grande colpo
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“Nelle ultime ore si sono moltiplicati i confronti interni al club nerazzurro - rivela Il Corriere dello Sport -. La base di partenza è che c’è perfetta e assoluta identità di vedute sul fatto che l’esterno sia una priorità assoluta per la prossima stagione. Volendo sintetizzare: deve arrivare a tutti i costi, per il suo valore, ma anche per sostituire un elemento del peso di Dumfries. Il problema è trovare la chiave e gli argomenti giusti per raggiungere un’intesa con l’Atalanta”.
Il club orobico non ha chiuso la porta ma ha fissato il prezzo a 53 milioni, mentre l’Inter si è spinta fino a 42 più bonus: servirà un rilancio per arrivare alla fumata bianca. Nelle stanze di viale della Liberazione si discute sulla modalità del rilancio.
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