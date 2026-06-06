“Nelle ultime ore si sono moltiplicati i confronti interni al club nerazzurro - rivela Il Corriere dello Sport -. La base di partenza è che c’è perfetta e assoluta identità di vedute sul fatto che l’esterno sia una priorità assoluta per la prossima stagione. Volendo sintetizzare: deve arrivare a tutti i costi, per il suo valore, ma anche per sostituire un elemento del peso di Dumfries. Il problema è trovare la chiave e gli argomenti giusti per raggiungere un’intesa con l’Atalanta”.