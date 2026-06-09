L'aggiornamento sul fronte che potrebbe condurre i nerazzurri verso l'esterno dell'Atalanta: come stanno le cose al momento

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 giugno - 20:33

La trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Marco Palestra sta vivendo una fase di standby. Complicato, e tra l'altro poco poco corretto, sbilanciarsi su quale sarà l'esito della vicenda.

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Ciò che invece si può provare a fare oggi è una fotografia quanto più nitida possibile. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, i dialoghi sono congelati da una distanza tra domanda e offerta che al momento pare tutt'altro che colmabile.

L'Inter, ferma a un'offerta inoltrata ai bergamaschi ormai oltre due settimane fa, potrebbe anche avere in testa un rilancio rispetto ai circa 40 milioni di base fissa più 5 di bonus, ma di certo non prenderà minimamente in considerazione l'idea di arrivare ai 55 milioni che al momento chiede il club di Percassi. Quella è una cifra che il club potrebbe immaginare di investire su altri profili. Nomi più affermati, con caratteristiche diverse e magari in grado di cambiare totalmente il volto della squadra. Perché il budget ovviamente non è illimitato e certi investimenti per i nerazzurri hanno un margine di rischio molto più elevato che in altre piazze. Il muro eretto dall'Atalanta, allo stesso tempo, non sembra presentare alcuna crepa: da qui lo stallo che stiamo raccontando.

E il giocatore? Ha fatto sapere di volere vestire la maglia nerazzurra, pur consapevole che all'estero potrebbe ricevere anche maggiore gratificazione dal punto di vista economico. Palestra rimane convinto che l'Inter sia la tappa giusta per un ulteriore step di crescita, ancor di più dopo l'addio di Dumfries, con la prospettiva di essere quindi titolare nella catena di destra. Anche l'Inter continua a pensare che, dopo l'annata al Cagliari, il ragazzo sia pronto per questo tipo di salto e abbia le caratteristiche che servono.

Per questo motivo aspetterà ancora con pazienza, per capire se da Bergamo arriveranno mai segnali più concilianti rispetto a quanto filtrato finora. I rapporti tra i club sono ottimi, dalle due sponde non perdono occasione di ricordarlo, ma gli affari viaggiano su un binario che non s'incontra con quello su cui viaggiano affetto e amicizia. Per questo motivo è inutile provare ad anticipare i tempi e sbilanciarsi. La clessidra che ci porterà verso il verdetto finale ha ancora sabbia da versare.