SM – Il paradosso di Josep Martinez: risponde presente ma l’Inter…

Chivu lo chiama in causa e lui si fa sempre trovare pronto ma ci sono voci di mercato che riguardano la porta nerazzurra

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 dicembre 2025 (modifica il 22 dicembre 2025 | 23:46)

Quando viene chiamato in causa dimostra sempre di essere all'altezza della situazione. Chivu, già dall'inizio della sua avventura all'Inter, ha fatto capire che avrebbe voluto alternare i due portieri più spesso anche per non avere problemi di forma se il portiere titolare s'infortunasse. Josep Martinez ha risposto sempre presente, poi un brutto momento: l'incidente nelle vie vicine ad Appiano Gentile nel quale ha perso la vita una persona anziana.

Chivu ha tenuto conto di quel momento delicato e ha preferito non impiegare il portiere fino alla gara di Supercoppa nella quale ha fatto bene nonostante la sconfitta ai rigori col Bologna (ne ha anche parato uno). Il peggio sembra essere alle spalle.

SportMediaset parla di lui e del paradosso che lo riguarda perché nonostante stia facendo bene quando deve sostituire il portiere svizzero, l'Inter sta cercando un nuovo portiere per la prossima stagione.

"Nonostante le ottime prestazioni di Martinez, in estate l'Inter potrebbe acquistare un nuovo portiere. Sommer sembra destinato all'addio e i nerazzurri stanno già sondando il mercato. I nomi sul taccuino di Piero Ausilio sono diversi. Da alcuni molto complessi per costi (Guglielmo Vicario del Tottenham e il sogno Mile Svilar dalla Roma) fino ad altri più abbordabili come Noah Atubolu del Friburgo, giovane portiere nel giro della nazionale tedesca e in scadenza nel 2027, ed Elia Caprile che in questa stagione sta emergendo come uno dei migliori portieri della Serie A", si legge sul sito sportivo.

(Fonte: SM)