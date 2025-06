Ci sono tre giocatori del Parma che piacciono all'Inter. A centrocampo spunta un nuovo profilo che non è Bernabé

Matteo Pifferi Redattore 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 10:56)

L'Inter ora è concentrata sul Mondiale per Club ma la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Uno dei reparti da sistemare è sicuramente l'attacco, visto che Correa e Arnautovic hanno salutato e Taremi è in uscita.

Il nome caldo è Bonny del Parma ma l'Inter potrebbe intavolare una maxi trattativa con i ducali perché ai nerazzurri piacciono anche altri due giocatori: "Si allunga la lista della spesa dell'Inter con vista Parma: oltre a Bonny per l'attacco - e la cui chiusura dell'affare sembra ormai in dirittura d'arrivo - e a Leoni, per il quale i dirigenti nerazzurri avrebbero manifestato un concreto interesse, l'ultima idea risponde al nome di Mandela Keita. Dopo un avvio complicato, il belga - prelevato l'estate scorsa dall'Anversa per una cifra vicina ai 16 milioni di euro - è cresciuto notevolmente in termini di rendimento, trovando una certa continuità di prestazioni proprio con l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina del Parma. Il tecnico romeno avrebbe espresso il suo gradimento per Keita, che potrebbe essere una pedina utile per rinforzare la mediana dei nerazzurri"

"L'asse tra Inter e Parma resta quindi caldissimo: nell'affare Bonny potrebbe rientrare Pio Esposito. L'attaccante classe 2005, autore di 19 reti tra stagione regolare e play-off in serie B con lo Spezia, è stato convocato da Chivu (che lo aveva allenato nella Primavera nerazzurra) per il Mondiale per Club: un'occasione per mettersi in mostra", chiosa La Gazzetta di Parma.