Benjamin Pavard resta sulla lista dei partenti. Tornato all’Inter dall’esperienza in prestito al Marsiglia, il difensore francese può lasciare i nerazzurri per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro.

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inter-Al momento è tutto bloccato, con il suo entourage e Pastorello, che ha ricevuto il mandato della società, che lavorano all’addio del classe 1996, che ha un contratto da 5 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2028.

La permanenza in nerazzurro, però, non è da escludere a priori, come spiega Tuttosport:

“Se però i tentativi per mettere sotto contratto il trentenne fossero tutti con la formula del prestito, o non a titolo definitivo, la situazione potrebbe anche cambiare”.

“Se mi vogliono, resto”, aveva risposto Benjamin Pavard alla domanda di un tifoso in occasione delle visite mediche al Coni.

Il quotidiano rivela:

“Pavard, fanno sapere da Appiano, si sta allenando con particolare abnegazione, comprovando i suoi desiderata con i fatti e non solo a parole”.

Anche Chivu non ha chiuso alla sua permanenza (“Lo vedremo lavorare e decideremo”), ma il francese dovrà necessariamente chiarirsi con lo spogliatoio interista e col capitano Lautaro Martinez per restare eventualmente a Milano.

“Se la foto della partita giocata a padel, da infortunato, può essere derubrica a leggerezza, il non voler stringere i denti nel momento del bisogno e altri atteggiamenti un po’ così, avevano creato quell’incrinatura che ne aveva determinato la cessione lo scorso anno”.