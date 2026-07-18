Il secondo giorni di ritiro è in archivio e l'Inter continua a lavorare su due fronti: in campo, con gli uomini di Chivu impegnati a Donaueschingen, Baden-Wurttemberg fino alla prossima settimana, e sul mercato, con la dirigenza che è attiva per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico romeno.

La priorità in casa nerazzurra in tema di mercato resta sempre quella legata all'esterno destro e alla ricerca dell'erede di Dumfries, con Djed Spence sempre in pole.

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Sky Sport fa il punto della situazione con le ultime novità sul possibile colpo a destra dell'Inter:

"L’Inter deve risolvere il “problema” fascia destra dopo Palestra e Khalaili. Sta approfondendo la pista Spence, una trattativa complicata. Ha un prezzo altro - tra i 35-40 milioni - e ha fatto un ottimo Mondiale. Sarebbe il preferito perché può giocare a destra e a sinistra, e i giocatori duttili piacciono a Chivu. I costi rendono l’operazione complicata. Per questo l’Inter sta valutando varie alternative tra cui Guela Doué dello Strasburgo e Read del Feyenoord".