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Via ai rinnovi. L’inter studia il rinnovo di Hakan Calhanoglu, ma in casa nerazzurra ci sono altri due prolungamenti considerati più urgenti: quello di Federico Dimarco e quello di Carlos Augusto.

Come rivela Il Corriere dello Sport, il nuovo direttore sportivo dei nerazzurri, Dario Baccin, sta già lavorando per sistemare i vari fascicoli che riguardano i calciatori in scadenza.

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Calhanoglu tra nodo rinnovo e sirene turche

“Calhanoglu è talmente unico, che l’Inter sta pensando a un rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. I rapporti con il suo procuratore, Stipic, sono ottimi. E Baccin, neo-ds in carica dopo l’addio di Ausilio, ha già preso contatti per affrontare il discorso del futuro del centrocampista turco, che il 6 febbraio compirà 33 anni. Il nodo di un eventuale prolungamento potrebbe essere l’ingaggio”.

Il Corriere dello Sport aggiunge:

“L’ex-Milan, infatti, percepisce attualmente 6,5 milioni a stagione. Ebbene, l’Inter proporrà un nuovo accordo a cifre, inevitabilmente, più basse, magari con una parte variabile legata alle presenze. Da capire, le intenzioni di Calhanoglu, comunque attratto da una conclusione della carriera in Turchia, resa ancora più “dolce” da un ricco contratto”.

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Dimarco

“Per l’azzurro, il dirigente interista si è già mosso, visto che, approfittando della trasferta a Madrid, ha incontrato Canales, il suo procuratore. Dimarco è legato alla squadra nerazzurra fino al 2027, ma viale Liberazione ha in mano un’opzione per allungare il contratto di un’altra stagione. Tuttavia, il club, preferirebbe raggiungere una piena intesa e rinnovare per qualche anno in più”.

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Carlos Augusto

“Per Carlos Augusto c’è meno urgenza, visto che andrà a scadenza solo nel 2028. Ma l’idea è di premiare con un adeguamento economico il brasiliano” conclude Tuttosport.