Il matrimonio tra l’Inter e il Pio Esposito prosegue. La volontà chiara dell’attaccante classe 2005 e del club nerazzurro è quella di andare avanti ancora insieme.

Nonostante estimatori da tutta Europa le parti vogliono continuare e stanno lavorando al prolungamento del contratto di Esposito, protagonista con dieci gol nella prima stagione in prima squadra con i nerazzurri.

Secondo quanto riferisce TMW, l’Inter ha già aperto il dialogo ma deve però ancora dare la stretta finale sulla trattativa per la firma sul rinnovo del contratto fino al 2031, ovvero un anno in più rispetto all'attuale scadenza fissata.

Il club nerazzurro è pronto ad accelerare, dunque, per trovare l’intesa definitiva e arrivare alla fumata bianca.