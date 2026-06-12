Inter, pronto rilancio per Palestra: i nerazzurri hanno un alleato cruciale

La strategia del club nerazzurro per convincere l'Atalanta a far partire l'esterno in direzione Milano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 10:31)

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Marco Palestra vestirà la maglia dell'Inter? La pista è ancora abbondantemente in piedi. E, tra l'altro, i nerazzurri sono pronti a rilanciare. L'offerta salirà, avvicinandosi alle richieste dell'Atalanta, senza però arrivare a soddisfarle del tutto. Per questo, anche i bergamaschi dovranno rivedere un po' al ribasso le aspettative, affinché l'affare si concluda.

Si legge su TuttoSport di questa mattina:

"Nelle prossime ore Marotta, Ausilio e Baccin potrebbero alzare la posta, anche se dalla loro hanno un alleato cruciale. Palestra, infatti, vuole rimanere in Serie A e nello specifico trasferirsi all’Inter, che ritiene il passo giusto per la sua carriera.

Ad Appiano Gentile troverebbe diversi compagni di Nazionale, un allenatore che punta sui giovani e un modulo congeniale alle sue qualità. È un assist non irrilevante, un po’ come quando l’anno scorso preferì il Cagliari ad altre soluzioni e alla fine ha avuto ragione. Certo, il rischio del Lookman-bis è dietro l’angolo, ma pare che questa volta anche alla famiglia Percassi non dispiacerebbe chiudere l’affare in Italia".