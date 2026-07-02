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FCIN1908/ Inter, si lavora anche in prospettiva: in chiusura un acquisto classe 2012

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La dirigenza nerazzurra lavora come ogni anno anche per consolidare la struttura del settore giovanile e reperire i migliori talenti in circolazione
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Come sempre, i radar dei dirigenti dell'Inter scandagliano il mercato a 360°. Perché di sicuro c'è da lavorare per rinforzare la prima squadra, e a quello sta pensando prevalentemente Piero Ausilio, ma rimane importante consolidare anche tutta la priamide del settore giovanile, alla quale si dedicano i dirigenti preposti. In questo senso, c'è da segnalare l'ennesima operazione in prospettiva ormai chiusa dal club nerazzurro.

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E' in arrivo in questi giorni, infatti, Giuseppe De Bernardo, classe 2012, di proprietà finora della Real Casarea, fucina di talenti nel napoletano che da anni lavora per preparare i ragazzi al grande salto nel calcio che conta. De Bernardo, su cui l'Inter aveva messo gli occhi da mesi, sottoponendolo anche ad alcuni stage, è un esterno d'attacco, all'occorrenza anche mezzala. Il ragazzo è pronto a unirsi all'under 15 nerazzurra dal prossimo anno. L'affare è ormai definito.

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