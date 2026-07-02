Come sempre, i radar dei dirigenti dell'Inter scandagliano il mercato a 360°. Perché di sicuro c'è da lavorare per rinforzare la prima squadra, e a quello sta pensando prevalentemente Piero Ausilio, ma rimane importante consolidare anche tutta la priamide del settore giovanile, alla quale si dedicano i dirigenti preposti. In questo senso, c'è da segnalare l'ennesima operazione in prospettiva ormai chiusa dal club nerazzurro.

E' in arrivo in questi giorni, infatti, Giuseppe De Bernardo, classe 2012, di proprietà finora della Real Casarea, fucina di talenti nel napoletano che da anni lavora per preparare i ragazzi al grande salto nel calcio che conta. De Bernardo, su cui l'Inter aveva messo gli occhi da mesi, sottoponendolo anche ad alcuni stage, è un esterno d'attacco, all'occorrenza anche mezzala. Il ragazzo è pronto a unirsi all'under 15 nerazzurra dal prossimo anno. L'affare è ormai definito.