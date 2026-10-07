Le prestazioni di Finn Jeltsch con la maglia dello Stoccarda non sono passate inosservate, tanto da attirare l'attenzione dei grandi club europei e in particolare dell'Inter. Il club nerazzurro in vista dell'estate 2027 è alla ricerca di un difensore con determinate caratteristiche. Come riporta Tuttosport, Dario Baccin sta analizzando vai profili - come per esempio quello del 26enne statunitense Chris Richards del Crystal Palace, in scadenza nel giugno 2027 - così come continua a piacere Giovanni Leoni. "Oggi, però, c’è un difensore che più di altri si è preso un’ideale pole position: il 20enne tedesco Finn Jeltsch".

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"La scorsa annata è stata quella della definitiva esplosione, da braccetto destro nel 3-4-2-1 di Sebastian Hoeness. Per lui 37 presenze e qualificazione della squadra in Champions League. In questo avvio di stagione Jeltsch ha sempre giocato fra Bundesliga e coppe varie e, dopo aver fatto parte di tutte le selezioni giovanili tedesche, ha ottenuto la prima chiamata nella nazionale maggiore da parte di Klopp".

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"L’Inter ha deciso di puntare con forza su Jeltsch per tre principali aspetti: l’aspetto fisico, con una particolare velocità che lo rende interessante nell’ottica di una linea difensiva che Chivu vuole sempre più alta, la qualità nella costruzione del gioco e la duttilità, potendo disimpegnarsi anche da centrale. Ovviamente i nerazzurri non sono gli unici interessati. In prima fila viene segnalato il Barcellona, però c'è pure il solito Bayern, sempre pronto ad accaparrarsi i migliori giovani tedeschi. Ed è di ieri la notizia del possibile inserimento anche del Real Madrid. Insomma, non sarà semplice strappare Jeltsch alla folta concorrenza, considerando anche il prezzo fissato dal suo club: 35-40 milioni. L’Inter comunque seguirà la crescita del giocatore".

(Tuttosport)