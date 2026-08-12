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Il mercato dell’Inter sembra aver subito un’accelerata importante nelle ultime ore, sia in entrata che in uscita. In primis Spence, per il quale trattano Inter e Tottenham.

“Così i due club si sono ritrovati nelle ultime ore a ragionare su un trasferimento attorno ai 35 milioni di euro complessivi tra fisso e bonus, mentre per il calciatore è già pronto un quadriennale da almeno 3 milioni netti a stagione più bonus. Il nome di Moussa Diaby è un po' più sullo sfondo, complici un ingaggio alto e un accordo sul cartellino con l'Al-Ittihad che sembra lontano”, scrive il Quotidiano Sportivo.

“Così come non è dietro l'angolo il possibile arrivo di Curtis Jones, eventuale terzo inglese da aggiungere in rosa questa estate. Il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2027 col Liverpool, non vuole rinnovare ed è in rotta di collisione con gruppo e ambiente. Cio nonostante i Reds non sono mai scesi sotto quota 40 milioni di euro, per non parlare del fatto che tra i tesserati nerazzurri figurano ancora tre giocatori da piazzare in mezzo al campo. Nelle intenzioni di Marotta e Ausilio uno può partire in prestito, Massolin, altri due a titolo definitivo, Frattesi e Asllani. La Lazio, già a gennaio vicina al centrocampista azzurro, ha ripreso da ieri i contatti per arrivare al giocatore: il ds biancoceleste Fabiani è passato in sede per proporre un prestito con obbligo legato a determinate condizioni. Un eventuale addio avvicinerebbe Jones a Milano”, aggiunge il quotidiano.