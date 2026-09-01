Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si è parlato tanto del mercato dell'Inter e del possibile inserimento di un elemento nella rosa, un giocatore diverso per il reparto offensivo. Ecco perché non si è deciso di aggiungere altro:

Getty Images

"Ben 4 reti contro il Monza, con 13 conclusioni complessive. Appena un gol contro il Cagliari, nonostante 31 tiri. Ancora più sbilanciata la differenza degli XG: solo 1,05 con i brianzoli, addirittura 3,67 con i sardi. Al di là di tutto, però, c’è una certezza: il volume di fuoco dell’Inter è straordinario. E non è solo una questione di attacco, ma di tutti i reparti. Prova ne sia che, tra le punte, ha segnato soltanto Esposito e Lautaro è ancora a secco, mentre è il centrocampo ad aver prodotto di più, con 3 centri (Calhanoglu 2 e Zielinski), senza poi dimenticare il timbro della difesa, con Bisseck", si legge sul Corriere dello Sport.

Getty

"Manca qualcosa? All’Inter se lo sono chiesti. E, a lungo, hanno pure accarezzato l’idea di aggiungere proprio qualcosa. Un profilo che in rosa non c’è, vale a dire una sorta di creativo, con fantasia e imprevedibilità nelle sue corde, oltre all’uno contro uno. Capita che se ne senta la mancanza in certe partite, quelle che si incagliano, perché l’avversario fa muro davanti all'area. Già, ma poi qualcun altro sarebbe stato sacrificato. Allargare una rosa che ha già 4 punte, 7 centrocampisti e 4 esterni, infatti, avrebbe comportato una riduzione di spazi per almeno un paio di elementi. E Chivu, pur avendo pensato intensamente a inserire una nuova variabile nel suo spartito, ha sempre messo davanti l’equilibrio dello spogliatoio. Ancora di più adesso, avendo a disposizione un organico con ancora più alternative di livello. Sarebbe cambiato qualcosa se qualcuno fosse uscito. E c’era pure un candidato, ossia Luis Henrique, ma alla fine non se n’è fatto nulla. Quindi, la decisione è stata quella di rimanere così".