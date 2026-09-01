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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della prestazione di Barella nella gara contro il Cagliari:

Nell'Inter c'erano alcuni giocatori che stavano andando obiettivamente male. Uno di questi è Barella, che col Cagliari è stato per distacco il migliore in campo. Barella ha fatto otto mesi indegni l'anno scorso. Indegni proprio indegni del giocatore che è. Il giocatore che è quello di ieri. Uno che ha dominato... ci fosse Barella mezzala destra e Barella mezzala sinistra. C'erano due Barella dentro al campo. C'era sempre... ogni recupero era Barella, ogni azione era Barella, ogni ripartenza era Barella. Barella ha fatto una partita fotonica ieri. E ti dico che secondo me, quando vedo Barella quegli otto mesi giocare in quel modo è giusto dire che Barella deve fare molto di più. Quando vedo Barella giocare come ieri, dico che l'Inter c'ha un centrocampista fantastico.

Il discorso era: Barella sta in fase di down, Bastoni dalla Inter-Juve non si era praticamente mai ripreso e quindi servivano delle vitamine, non so come dirti, a questa squadra. Mi sembra che Barella già a fine stagione avesse dato segnali di risveglio. Le ultime dieci. Sì, Inter-Roma in avanti Thuram, Barella... quei giocatori hanno dato segnali di risveglio e quindi c'era bisogno soltanto di integrare il mercato e comunque uno dei problemi, il più grosso per me, il portiere, è stato risorto. Quindi già metà dei guai l'Inter l'ha risolto.