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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato delle prime giornate di Serie e dei valori dell'Inter di Chivu:

"La Roma vince lo scudetto nel 2001, ma erano campionati dove c'erano un po' la Juve un po' il Milan a dividersi gli scudetti. C'erano squadre tutte mediamente forti, non c'era l'Inter. L'Inter col Cagliari era senza Provedel, Bisseck, Carlos Augusto, Spence, Diouf, Zielinski, Curtis Jones, Stankovic, Thuram e Bonny. Senza questa gente Inter in testa alla classifica, ci sono 11 giocatori che potrebbero lottare per la Champions.

L'anno scorso l'Inter ha fatto 90 punti senza portiere e quasi senza l'esterno destro. Quest'anno ha migliorato il portiere e con la crescita di Diouf e l'arrivo di Spence ha migliorato l'esterno destro non rispetto a Dumfries ma rispetto a quello che ha giocato lo scorso anno, Luis Henrique ha giocato 5 mesi. Luis Henrique ha giocato col Cagliari? Sì giocherà con Cagliari, Monza, Venezia, Lecce... ne giocherà massimo 8. Talmente forte che volevano venderlo e che hanno messo Diouf fuori ruolo piuttosto che vederlo in campo. Pio e Bonny hanno un anno in più, così come Sucic. A me sembra una squadra più forte dello scorso anno dove ha fatto 90 punti. Oggi vale 95, la Champions gli toglie 7-8 punti, con 88 penso che possa vincere".