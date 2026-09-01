Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In casa Inter c'è grande attesa per vedere all'opera i nuovi acquisti arrivati dalla Premier League. Spence dovrà recuperare la miglior condizione, per Stones e Jones il momento si avvicina.

Getty Images

"Questo nuovo motore di fabbricazione inglese sta carburando un po’ alla volta, così come da piano stilato da Cristian Chivu: all’Inter hanno calendarizzato nel dettaglio l’inserimento della nuova leva britannica e sono convinti di poter sgasare con loro presto, anzi prestissimo. Magari già nel doppio cancello all’orizzonte: prima il Napoli “allegriano” a San Siro, poi la nobile visita al Bernabeu, tornato casa di Mou. Nelle prossime due sfide la squadra mostrerà qualcosa di più di se stessa: farà capire quanto potrà essere dominante in patria e ambiziosa in Europa. In ogni caso, adesso che si alza il livello in campionato e Champions, potrà stabilmente contare su due terzi dei nuovi arrivi dalla Premier. Sono tutti sbarcati a Milano proprio con questo preciso obiettivo: incidere nelle partite più delicate", spiega La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Al momento Chivu può usare tutti tranne il “ritardatario” Spence, che lavorerà a parte ancora un po’, ma l’impatto doppio di John Stones e Curtis Jones è già evidente. L’ex City aveva assaggiato giusto un quarto d’ora di nerazzurro nella prima in casa contro il Monza, poi domenica a Cagliari il suo minutaggio è naturalmente cresciuto: spedito in campo al 68’ al posto di un Akanji insolitamente titubante, il numero 6 ha portato in dote calma e sangue freddo in un momento delicato. Ha governato sia sui palloni alti, che d’improvviso sono piovuti in area di rigore, sia nell’impostazione in uscita. Non c’è una data precisa in rosso sul calendario per la prima gara da titolare, ma il piano è crescere costantemente nel tempo di impiego: non è solo una questione fisica, ma di feeling in un sistema altamente codificato. A differenza del collega e connazionale difensore, Curtis Jones non ha partecipato al Mondiale americano e, per questo, è stato a disposizione del vecchio club dall’inizio del raduno. L’aver fatto per intero la preparazione con il Liverpool lo ha aiutato a regalare all’Inter già a Cagliari una prima mezz’ora di sfrontatezza, tecnica e personalità: è stato già predisposto un impiego crescente, la scalata verso la titolarità è appena partita. Quelle contro Napoli e Real non sono sfide in cui sperimentare troppo, ma usare un po’ del talento inglese non sarebbe di certo un’improvvisazione", aggiunge Gazzetta.