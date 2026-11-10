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Ora è tornato il sereno tra l'Inter e Hakan Calhanoglu, ma la Gazzetta dello Sport racconta un retroscena che disegna un'atmosfera diversa nei mesi scorsi. Secondo la rosea, infatti, il centrocampista turco era piuttosto insofferente riguardo la questione del rinnovo di contratto:

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"Calhanoglu ha il sospetto che la linea della proprietà, più che della dirigenza, impedisca di offrire a un giocatore di 32 anni un ultimo grande contratto di alto livello. Per questo manifesta una certa insofferenza all’interno del club e dello spogliatoio. Teme di non essere più benvoluto come prima, nonostante la stima incondizionata di Chivu che lo considera il regista più forte in circolazione".

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"Nonostante un inizio di stagione che ne ha confermato il ruolo imprescindibile nel centrocampo della squadra. Ma questo clima poco sereno è stato superato negli ultimi giorni, quando l’Inter ha dimostrato nei fatti di voler mantenere gli impegni".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)