Un interessante retroscena che riguarda lo scorso mercato estivo dell’Inter. C’era un giocatore che metteva d’accordo proprio tutti i dirigenti una volta partito Denzel Dumfries e sfumato il primo obiettivo Marco Palestra.

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Alla fine è arrivato Djed Spence, ma l’Inter prima aveva sondato altri profili e uno convinceva più di tutti gli altri. Si tratta di Wesley, l’unico vero nome della Roma a cui i nerazzurri hanno pensato per qualche giorno nell’ultima finestra di mercato. Koné infatti non è mai stato nel mirino per il centrocampo la scorsa estate.

Getty Images

Wesley era un nome approvato da tutti dalle parti di Appiano Gentile per la fascia destra, ma Gian Piero Gasperini e la Roma hanno alzato un muro altissimo e i big sono rimasti tutti nella capitale. Wesley compreso.