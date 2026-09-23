Un interessante retroscena che riguarda lo scorso mercato estivo dell’Inter: questo nome della Roma metteva tutti d’accordo (e non è Koné).
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Un interessante retroscena che riguarda lo scorso mercato estivo dell’Inter. C’era un giocatore che metteva d’accordo proprio tutti i dirigenti una volta partito Denzel Dumfries e sfumato il primo obiettivo Marco Palestra.
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Alla fine è arrivato Djed Spence, ma l’Inter prima aveva sondato altri profili e uno convinceva più di tutti gli altri. Si tratta di Wesley, l’unico vero nome della Roma a cui i nerazzurri hanno pensato per qualche giorno nell’ultima finestra di mercato. Koné infatti non è mai stato nel mirino per il centrocampo la scorsa estate.
Wesley era un nome approvato da tutti dalle parti di Appiano Gentile per la fascia destra, ma Gian Piero Gasperini e la Roma hanno alzato un muro altissimo e i big sono rimasti tutti nella capitale. Wesley compreso.
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