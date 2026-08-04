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In casa Inter si torna a parlare di Moussa Diaby: l'esterno offensivo francese, già cercato a gennaio, rimane un calciatore molto apprezzato dai vertici nerazzurri, e in questi giorni sono stati riallacciati i contatti con l'Al-Ittihad. Così scrive Tuttosport: "Il profilo di Moussa Diaby può tornare prepotentemente in auge per l'Inter che è alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a Chivu. L'allenatore, dopo aver dovuto rinunciare, per differenti motivi, a Palestra e a Khalaili ha già dato il suo benestare all'eventuale nuovo innesto, perché vede nel francese quelle caratteristiche di esterno offensivo, capace di saltare l'uomo e di creare la superiorità numerica che, per sua stessa pubblica ammissione, mancano ai nerazzurri.

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Negli ultimi giorni sono stati riallacciati i contatti tra le parti dopo il sondaggio dello scorso gennaio, ma affinché l'affare abbia possibilità di concludersi positivamente, servono svariati incastri, oltre alla ferrea volontà dell'atleta di tornare nel calcio europeo e di sposare il progetto interista. Al momento Diaby guadagna circa 15 milioni netti a stagione, che tra l'altro con i bonus potrebbero aumentare ancora di più: una cifra semplicemente inarrivabile per i campioni d'Italia, come per qualsiasi club di Serie A. Ecco perché, qualora si trovasse la quadra con l'Al-Ittihad, servirà per forza di cose un sacrificio economico del giocatore, magari anche con una sorta di incentivo all'esodo da parte dei sauditi. L'Inter è pronta a offrire circa 18 milioni, più il cartellino di Benjamin Pavard, al club di Gedda.

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Il francese, sacrificabile per far spazio in rosa all'argentino Romero, ha una valutazione che si attesta sempre sui 12-15 milioni, ma dovrà eventualmente poi accettare la destinazione. Magari, anche per prendere due piccioni con una fava, il club di Viale della Liberazione potrebbe giocarsi pure la carta Asllani, visto che la quotazione è la medesima e l'intermediario che ha il mandato internazionale per piazzare l'ex Empoli è lo stesso autorizzato a poter lavorare anche sul transalpino ex Marsiglia. Contestualmente, resta comunque la sensazione che si possa operare per cercare di imbastire un'iniziativa che alla fine possa accontentare tutte le parti in causa".