Arriva Curtis Jones, ma il mercato dell'Inter può non essere finito qui. Si lavora infatti per regalare un ultimo innesto a Cristian Chivu
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Arriva Curtis Jones, ma il mercato dell'Inter può non essere finito qui. Si lavora infatti per regalare un ultimo innesto a Cristian Chivu, come conferma anche Tuttosport: "A Milano aspettano novità da Roma per Luis Henrique, ma è possibile che si debba aspettare almeno giovedì 27, ovvero il giorno successivo al ritorno del playoff di Champions fra Lione e Fenerbahce che molto dirà sul futuro di Malick Fofana, al momento obiettivo numero uno dei giallorossi.
Gasperini però aspetta anche un jolly per le fasce e Luis Henrique resta in pole su Udogie. Con l'uscita del brasiliano, l'Inter valuterà l'inserimento di un esterno d'attacco abile nel dribbling per regalare a Chivu un altro elemento oggi assente in organico.
Sarà un innesto low-cost, sempre che nel frattempo a Milano non arrivino offerte da 40 milioni per Bonny o Stankovic che potrebbero cambiare lo scenario sull'investimento offensivo e sul profilo da acquistare: in Inghilterra parlano di Martinelli dell’Arsenal".
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