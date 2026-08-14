"Il parto è stato travagliato (soprattutto per l’esterno), ma Cristian Chivu otterrà una squadra a sua immagine e somiglianza con due titolari per ruolo e tutti gli strumenti per fare strada pure in Europa, obiettivo fondamentale per i conti societari dopo il passo falso nell’ultima stagione, conclusa però con il double tricolore". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al mercato dell'Inter. Ieri notte è arrivato Spence per 30 mln più di 5 di bonus e ora il nuovo obiettivo è Jones.

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"Trentacinque milioni tondi verranno messi sul piatto per Curtis Jones: la trattativa con il Liverpool polarizzerà tutte le energie nella settimana post-ferragosto. Piero Ausilio, vendendo Davide Frattesi alla Lazio, ha liberato spazio per l’inglese - giocatore (va sempre ricordato) espressamente richiesto da Chivu - e questo ha permesso al direttore sportivo di ottenere il via libera dalla proprietà per affondare con i Reds. Parallelamente sono giunti segnali positivi dalla sponda rossa del Mersey: il Liverpool sarebbe meno rigido sulle condizioni di uscita, avendo capito che Jones vuole solo e soltanto l’Inter (ci ha riprovato il Nottingham Forest, ma sempre senza successo).

Operazione importante, quella per Jones, considerato che l’Inter potrebbe averlo a zero tra un anno. Però - come insegna la parabola di Christian Eriksen, acquistato per 20 milioni a gennaio nonostante fosse in scadenza con il Tottenham e poi determinante per la conquista dello scudetto con Conte - quando si tratta con le grandi di Premier il valore del giocatore prescinde dall’eventuale scadenza del contratto", si legge su Tuttosport.