Secondo Sportmediaset la Lazio non potrebbe tesserare Frattesi per un problema burocratico

Andrea Della Sala
Screenshot 2026-08-14 alle 09.01.01

VIDEO FCIN1908 / Inter, Spence al Coni per l'idoneità fisica poi la firma: "Ci vediamo presto"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sembrava tutto fatto per Davide Frattesi alla Lazio, ma questa mattina è arrivato lo stop da parte della Lega. Ecco spiegato il motivo secondo Sportmediaset:

FRATTESI INTER (1)
Getty Images

Il nodo è di natura burocratica: i biancocelesti, infatti, hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula, è una situazione simile a quella Giovane-Napoli.

Frattesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti