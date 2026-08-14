Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sembrava tutto fatto per Davide Frattesi alla Lazio, ma questa mattina è arrivato lo stop da parte della Lega. Ecco spiegato il motivo secondo Sportmediaset:

Getty Images

Il nodo è di natura burocratica: i biancocelesti, infatti, hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula, è una situazione simile a quella Giovane-Napoli.