Secondo Sportmediaset la Lazio non potrebbe tesserare Frattesi per un problema burocratico
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Sembrava tutto fatto per Davide Frattesi alla Lazio, ma questa mattina è arrivato lo stop da parte della Lega. Ecco spiegato il motivo secondo Sportmediaset:
Il nodo è di natura burocratica: i biancocelesti, infatti, hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare la formula, è una situazione simile a quella Giovane-Napoli.
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