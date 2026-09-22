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Prima convocazione in Nazionale per Michael Kayode. L'esterno del brentford, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano, ha parlato anche delle voci di mercato che lo hanno riguardato questa estate: "L'interesse di Inter e Juventus? Sentire voci e interessi fa sempre piacere, ma avevo già in mente di proseguire il percorso con il Brentford, quindi non ho veramente mai pensato a un ritorno in Serie A nell'ultima estate. Il rinnovo col Brentford è sempre stata la mia idea".

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"Prima della partita con il Chelsea non sapevo della convocazione, l'ho scoperto dal telefono ed è stata un'emozione incredibile. Siamo in tanti giovani qui in Nazionale ed è una cosa che fa bene alla squadra. Voglio dare il massimo per il gruppo. Mancini mi ha parlato e mi ha spiegato il lavoro tattico che vuole, c'è sempre da imparare. E poi avere un capitano del calibro di Donnarumma è fantastico. Idoli? Ho guardato sempre con interesse a Maldini, mentre qui c'è Di Lorenzo che mi aiuta tantissimo, è fonte d'ispirazione".