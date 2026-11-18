Nei prossimi giorni nuovo incontro con l’agente. L’Inter vuole blindare il brasiliano fino al 2031 dopo gli interessamenti di Juve, Roma, Atletico e Premier
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Avanti tutta per il rinnovo di Carlos Augusto. Come riferisce Tuttosport, nei prossimi giorni è fissato un appuntamento tra l’Inter e l’agente di Carlos Augusto, Giuseppe Riso, per cercare di completare la pratica.
Rinnovo Inter-Carlos Augusto, cifre e scadenza“A metà settembre, infatti, le parti avevano già convenuto nel 2031 la data di scadenza del nuovo accordo. Da definire ora a quanto ammonterà il nuovo stipendio del laterale sinistro (adesso prende 2,4 milioni), che per impatto e prestazioni è stato finora uno dei migliori in assoluto nel primo trimestre stagionale” scrive il quotidiano.
“Motivo per cui il club nerazzurro ha fretta e intende blindarlo entro Natale con la firma e gli annunci di rito”.
Juve, Roma e Premier su Carlos Augusto: il retroscena“Il numero 30 interista, infatti, va in scadenza nel 2028 e ha attirato già nei mesi scorsi gli interessamenti di diverse società: in particolare a giugno ci aveva provato la Juve; mentre Roma e Atletico Madrid si erano limitate a sondaggi. Pure in Premier League il nazionale brasiliano vanta diversi estimatori (Tottenham, Newcastle e Nottingham Forest)”.
Inter-Carlos Augusto, i dettagli“il prossimo summit si preannuncia decisivo per trovare una quadra definitiva. La prima offerta da 3,3 milioni a stagione è stata ritenuta bassa dall’entourage di Carlos, che ha chiesto 5 milioni annui come salario visto che l’ex Monza beneficia del Decreto Crescita. Tradotto: al lordo costa molto meno dei colleghi più pagati della rosa”.
Lo stesso obiettivo“La sensazione è che a metà strada (4,2 milioni netti) possa essere trovata la quadra. Il classico punto di caduta in grado di soddisfare tutte le parti in causa, che - al di là delle normali schermarglie in fase di negoziazione - hanno entrambe il medesimo obiettivo: andare avanti insieme e ancora a lungo”.
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