Il tecnico nerazzurro pensa alla mossa Diouf a tutta fascia: il Besiktas può tornare alla carica per Luis Henrique

Alessandro De Felice Redattore 6 giugno 2026 (modifica il 6 giugno 2026 | 11:02)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Non solo Dumfries e Palestra. Nella rivoluzione sulla fascia destra dell’Inter ci sono anche Luis Henrique e Darmian, entrambi ai saluti. Se il secondo sarà svincolato dal prossimo 1° luglio, il brasiliano potrebbe già lasciare Milano, come rivela Tuttosport.

“Si era presentato all’Inter con ben altre premesse nate anche dalla cifra versata al Marsiglia per il cartellino (22,8 milioni più bonus)”.

Su Luis Henrique si era mosso il Besiktas a gennaio: il club turco potrebbe tornare alla carica per regalare un rinforzo al neo tecnico Vincenzo Italiano.

“L’Inter valuta il cartellino 20 milioni, prezzo che può essere aggredibile anche da club francesi - a quelle latitudini il brasiliano ha lasciato ottimi ricordi - oppure, naturalmente dai ricchissimi club di Premier”.

Oltre al classe 2005 della Nazionale, l’idea di Chivu è quella di trasformare Andy Diouf in esterno a tutta fascia.

“Chivu conta di poter sfruttare al meglio le sue migliori qualità (corsa, fisicità e buona propensione nel cercare la giocata). L’estate, in tal senso, dovrà comunque dare risposte importanti: l’interessato era arrivato come mezzala destra e dovrà dimostrare sul campo la voglia di “cambiare il chip” per buttarsi in un ruolo nuovo per lui”.

L’Inter continua a spingere per Palestra, con Tuttosport che evidenzia un particolare non secondario che riguarda l’Italia:

“Il prossimo ct potrebbe avere come architrave della sua squadra due esterni che giocano tutto l’anno nello stesso club (Palestra e Dimarco), il che sarebbe una manna per gli automatismi che regolano il gioco dei quinti. Anche per questo motivo la trattativa con l’Atalanta sta polarizzando l’attenzione di tutti gli operatori di mercato”.

Ora, però, bisogna trovare la quadra con l’Atalanta:

“L’Inter è arrivata a offrire 42 milioni più bonus ma c’è ancora forbice con la valutazione che fa l’Atalanta del cartellino, pari a 50 milioni più bonus (cifre a cui arriverebbero i club di Premier interessati a Palestra). A tirare le file Alessandro Lucci, procuratore di Palestra e pure di Matteo Cocchi che può entrare nei discorsi tra i due club”.