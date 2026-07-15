L'argentino entra nella lista dei possibili rinforzi in difesa: per la corsia destra prosegue il casting con vari nomi in corsa per il dopo Dumfries
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L’Inter pensa al doppio colpo dal Tottenham. I nerazzurri riflettono dopo il mancato arrivo di Khalaili e vanno a caccia del sostituto di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid.
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Tra le tante candidature arrivate nelle ultime ore c’è anche quella di Djed Spence, laterale ex Genoa e ora agli Spurs. Nei dialoghi col club inglese, l'Inter ha chiesto informazioni pure per Cristian "Cuti" Romero, difensore dell'Argentina, ex Genoa, Atalanta e Juventus.
Il club nerazzurro è alla ricerca di rinforzi in difesa dopo gli addii di De Vrij e Acerbi:
“Accantonati al momento per motivi diversi Solet e Chalobah, sul taccuino sempre Ordonez, Lucumì e Mancini, ecco che l'Inter ha voluto capire la situazione di Romero, in uscita (ci pensa pure il Barcellona), ma caro” spiega Tuttosport.
La doppia operazione resta complessa: “Il Tottenham per Spence - che sta facendo bene al Mondiale - e Romero chiede 35-40 milioni a testa”.
Il quotidiano spiega che nei prossimi giorni possono esserci novità:
“L'Inter ha preso nota dei costi e ha iniziato i propri ragionamenti. È probabile che da qui ai prossimi giorni - una settimana al massimo, stando alle indicazioni arrivate dal presidente Marotta -, ci siano pure dei nuovi nomi, cambiamenti nelle gerarchie. Questione di valutazioni tecniche con Chivu e, ovviamente, di investimenti da discutere con la proprietà Oaktree”.
Poi aggiunge:
“Il primo aspetto è ovviamente importante, perché Chivu aveva chiesto per rimpiazzare Dumfries un esterno diverso, più tecnico, abile nell’uno contro uno, capace di tagliare il campo come Palestra o l'israeliano dell'Union Saint-Gilloise. Sia Spence che Doué - per certi versi più simili a Dumfries che ai due calciatori sfumati - hanno invece quotazioni alte. Lo Strasburgo, per altro, non vorrebbe cedere l'ivoriano, mentre Spence è allettato dalla possibilità di tornare in Italia e avere un ruolo da titolare, visto che al Tottenham parte alle spalle di Porro”.
Nel frattempo, il club nerazzurro valuta diverse alternative:
“Dietro a Spence e Doué, comunque, vanno tenuti in corsa Molina (Atletico Madrid), Vanderson (Monaco), Read (Feyenoord) e Belghali (Verona), senza dimenticare Ivan Perisic che si è candidato”.
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