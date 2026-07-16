L'Inter continua a lavorare su più fronti. Il focus del club nerazzurro è anche sulla difesa, che ha perso due pedine importanti come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij.

La dirigenza sta valutando vari profili, tra cui quello dell'ex Genoa, Atalanta e Juventus Romero, attualmente in forza al Tottenham.

Come sottolinea Sportitalia, non è da escludere un doppio colpo Romero-Stones, con l'inglese attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava al Manchester City.

"L’Inter si sta muovendo per gli esterni. Ha sondato Spence, ma non è l’unico. Attenzione al Cuti Romero. Secondo Sportialia, ha chiesto la cessione a De Zerbi nonostante lui avrebbe voluto confermarlo. Gli Spurs vuole 50 milioni. Le alternative sono Barça e Atletico: i Colchoneros non lo convincono, mentre i blaugrana vogliono prendere un centrale, ma di piede mancino. L’Inter si può inserire: Romero ha aperto, la prospettiva di fare il perno centrale gli interessa. Al momento non c’è per una questione di prezzo ma tiene le antenne dritte. La seconda opzione è risponde al profilo di John Stones: per il suo arrivo serve l’uscita di Pavard".