Con un’accelerata improvvisa, l’Inter ha chiuso l’affare John Stones a parametro zero. Il giocatore era già stato offerto al club nerazzurro nelle scorse settimane: Marotta e Ausilio lo avevano messo in stand-by per capire l'evolversi del mercato.

“L'Inter, dopo aver mollato per dubbi fisici Solet, aveva ragionato su Chalobat, ma soprattutto negli ultimi dieci giorni aveva spostato il mirino sul "Cuti" Romero, proposto dal Tottenham” spiega Tuttosport.

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Il quotidiano si sofferma sulla trattativa con gli Spurs per il difensore argentino:

“Negli ultimi giorni aveva deciso di fare all-in sul centrale argentino, però si è scontrata con le richieste economiche. Erano note quelle del Tottenham che valuta il ragazzo 50 milioni; si sono rivelate molto alte anche quelle del difensore. Romero infatti ha sì aperto al trasferimento a Milano, ma negli incontri svolti in città fra Ausilio e il suo entourage sono emerse cifre molto elevate. Romero a Londra percepisce 6,5 milioni di euro netti più bonus, contratto per altro rinnovato un anno fa fino al 2029. L'Inter ha offerto 5 milioni più bonus, però evidentemente le richieste sono state superiori”.

Secondo Tuttosport, l’arrivo di Stones esclude quello di Jones:

“E Romero? Difficile pensare che l'Inter possa continuare la trattativa, anche perché per inserire sia Stones che Romero non basterebbe la cessione di Pavard, destinato a questo punto a rimanere come quinto centrale (e se arriverà un'offerta congrua, 12-15 milioni, l'Inter lo venderà, andando poi a pescare un rinforzo low-cost)”.