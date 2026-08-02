VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Cristian Romero resta un nome monitorato dall'Inter per la difesa. Il difensore argentino è in uscita dal Tottenham ma non c'è ancora un accordo tra i due club né tantomeno con il giocatore.

"L’ombra lunga nerazzurra si è allungata sul giocatore, ma la situazione è molto diversa da quella che è stata disegnata in Argentina negli scorsi giorni, quando Espn ha praticamente dato per trovato un accordo tra Inter e Tottenham sulla base di 40 milioni che sembrava poter portare Romero a Milano in carrozza.

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Per ora la carrozza è ancora una zucca e l’Inter non ha attivato l’incantesimo per far sbarcare el Cuti a San Siro. Le valutazioni continuano, l’interesse c’è, ma per il momento la fretta non sta di casa all’Inter", si legge su Tuttosport.