Nerazzurri e bianconeri seguono Samuele Inacio, jolly offensivo classe 2008 del Borussia Dortmund e figlio dell’ex attaccante Inacio Pià

Alessandro De Felice
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L’Inter sfida la Juventus per Samuele Inacio, talento classe 2008 del Borussia Dortmund. Su TMW, il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini rivela l’indiscrezione che riguarda i nerazzurri.

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Samuele Inacio, progetto Inter

“La Juventus ha deciso di non tornare sul mercato nonostante tre infortuni pesanti, che certamente incideranno in questa fase iniziale. Prima Yildiz, poi Thuram e infine Locatelli. A centrocampo la rosa è un po’ corta ma le scelte sono già proiettate al futuro. Il lavoro di Carnevali e Massara è già rivolto a come rafforzare l’organico anche con elementi di prospettiva. Un progetto tra l’altro che sta mettendo a punto anche l’Inter. E qui occhio ad un primo interessante incrocio di mercato su un giocatore che in Bundesliga si è già fatto notare ed è considerato uno dei migliori talenti della sua generazione La Juventus da un po’ di tempo a questa parte ha infatti messo nel mirino Samuele Inacio, classe 2008, figlio di Inacio Pià, che attualmente gioca nel Borussia Dortmund. Jolly offensivo, ha un contratto fino al 2029 ma i bianconeri hanno cominciato ad alzare il pressing”.

Samuele Inacio

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