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C'è un giovane attaccante che sta facendo molto parlare di sè in casa Napoli. Per il suo rendimento in campo e per le sue qualità, prima di tutto, ma anche per questioni di mercato. Si tratta di Gennaro Caiazza, bomber classe 2012 e grande speranza del vivaio partenopeo. Un ragazzo reduce da una stagione da 65 gol complessivi, e che quest'anno ha già realizzato 9 reti in 7 partite. Numeri impressionanti, ma che hanno subito uno stop tanto brusco quanto inaspettato: Caiazza, infatti, non gioca e non viene più convocato dal 25 ottobre, dal successo per 7-1 sull'Avellino. Una rottura con il Napoli che sembra essere nata dalla volontà del ragazzo di cambiare aria.

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Secondo Gazzetta Regionale, il bomber classe 2012 è stato visto a Roma in occasione del derby U15: i giallorossi sono tra i club più interessati al giocatore, e la sua presenza in tribuna non può non far pensare a possibili sviluppi di mercato. Ma attenzione anche all'Inter, che lo avrebbe già invitato a Interello, e al Torino.