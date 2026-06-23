L'aggiornamento sulla questione che riguarda il talento argentino che attende ancora di conoscere il suo futuro

Daniele Vitiello Redattore/inviato 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 08:46)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nico Paz è al centro di un intrigo di mercato. Como e Real Madrid discuteranno a breve il futuro del ragazzo, ma non è affatto detto che non ci sarà spazio per un terzo incomodo. L'Inter segue con interesse la vicenda in attesa di sviluppi. Si legge sul Corriere dello Sport di oggi:

"Ludi farà il possibile per strappare un altro anno di prestito al Como e riconsegnare il giocatore a Fabregas per il suo primo anno di Champions League da allenatore, ma non è detto che il tentativo riesca. Nel caso in cui Florentino Perez dovesse invece decidere di riscattare e poi rivendere l’argentino, l’Inter si sentirebbe in dovere di fare le sue mosse.

Per questo motivo dovrà farsi trovare pronta, reperendo gli ingredienti giusti per cuocere a dovere la pietanza succulenta: più di tutto servirà un margine importante per presentarsi con un’offerta che si avvicini ai 60 milioni chiesti dal Real. La missione dei dirigenti nerazzurri, al di là Paz, nei prossimi giorni sarà quella di alzare la fiamma sul mercato in uscita: più succulento sarà il gruzzoletto che riusciranno a mettere da parte, più concreto potrà essere l’affondo. Oggi è soltanto un’ipotesi, ma l’Inter ha già l'acquolina in bocca".